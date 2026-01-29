Kongres ke-9 Partai Buruh Korea Diperkirakan Berlangsung pada Februari

Photo : YONHAP News

Korea Utara telah menyelenggarakan pemilihan delegasi Komite Sentral yang akan berpartisipasi dalam Kongres ke-9 Partai Buruh Korea.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Jumat (30/01) melaporkan bahwa pertemuan perwakilan markas besar Komite Sentral telah diadakan di bawah bimbingan Sekretaris Jo Yong-won pada tanggal 28 Januari.Para delegasi yang terpilih dalam rapat umum dan rapat perwakilan dari berbagai organisasi di bawah Komite Sentral turut berpartisipasi. Pemilihan dilakukan untuk memilih perwakilan dari organisasi partai markas besar guna menghadiri Kongres ke-9. Selain itu, sejumlah pengamat juga telah direkomendasikan.Anggaran dasar Partai Buruh Korea menetapkan bahwa organisasi partai tingkat bawah harus terlebih dahulu mengadakan rapat umum dan rapat perwakilan kota atau kabupaten. Satu minggu kemudian, rapat dilanjutkan ke tingkat perwakilan provinsi untuk memilih delegasi untuk menghadiri Kongres ke-9.Setelah proses pemilihan delegasi selesai, Komite Sentral melalui rapat Biro Politik akan mengumumkan tanggal pelaksanaan Kongres.Dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap, Kongres ke-9 diperkirakan akan berlangsung pada awal Februari, sesuai dengan prediksi Badan Intelijen Nasional Korea Selatan dan otoritas pemerintah lainnya.Kongres Partai yang diadakan setiap lima tahun sekali merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi di Korea Utara, yang menetapkan arah kebijakan nasional serta kebijakan luar negeri untuk lima tahun ke depan.