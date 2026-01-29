Roket Electron Berhasil Diluncurkan ke Luar Angkasa

Photo : YONHAP News

Kendaraan uji satelit mikro berkelompok akhirnya meluncur ke antariksa pada hari Jumat (30/01) setelah sempat ditunda.Perusahaan antariksa Amerika Serikat, Rocket Lab meluncurkan kendaraan uji tersebut menggunakan roket Electron pada pukul 14.21 waktu setempat dari lokasi peluncuran Mahia, Selandia Baru.Rocket Lab awalnya berencana meluncurkan pada pukul 09.55, tapi peluncuran ditunda ketika hitungan mundur menyisakan 8 menit 59 detik.Setelah masalah teknis diselesaikan dan proses peluncuran diulang, peluncuran akhirnya berhasil dilakukan.