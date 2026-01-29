Presiden Lee Ancam Pelaku Scam dalam Bahasa Kamboja

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung kembali menegaskan hukuman terhadap kejahatan transnasional seperti penipuan (scam) dengan mengungkapkan, "Siapa saja yang mengganggu rakyat Korea Selatan akan hancur total. Apakah Anda pikir ini hanya omong kosong?"Presiden Lee menyampaikan hal tersebut melalui media sosialnya hari Jumat (30/01) sambil membagikan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa organisasi kriminal China di Kamboja kini enggan merekrut pekerja dari Korea Selatan karena adanya tindakan pemberantasan dari otoritas Korea Selatan.Dalam unggahan tersebut, Lee bertekad membereskan penipuan hingga tuntas.Presiden Lee juga mengunggah pesan tersebut dalam bahasa Khmer, bahasa resmi Kamboja demi menunjukkan tekadnya yang kuat.