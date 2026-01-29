Kontingen Korsel Menuju Italia untuk Ikuti Olimpiade Musim Dingin

Photo : YONHAP News

Kontingen Korea Selatan yang akan berpartisipasi di Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 telah berangkat menuju Italia pada tanggal 30 Januari.Korea Selatan mengirimkan 130 orang, termasuk 71 atlet, dengan target meraih 3 medali emas dan masuk dalam peringkat 10 besar klasemen umum.Terakhir kali Korea Selatan masuk Top 10 adalah saat menduduki peringkat ke-7 pada Olimpiade Pyeongchang 2018 yang diadakan di dalam negeri. Sedangkan untuk ajang yang digelar di luar negeri, prestasi terakhir adalah peringkat ke-5 di Vancouver 2010.Ketua Kontingen Lee Soo-kyung mengatakan bahwa dirinya sangat berharap dapat meraih setidaknya 3 medali emas dan akan ada 'bintang kejutan'.Selama proses persiapan, pihaknya sangat memperhatikan 'manajemen krisis' agar para atlet tidak mengalami situasi yang tidak adil, dan akan mendukung para atlet dapat meraih hasil sesuai ekspektasi.Choi Min-jeong, sang 'Ratu Short Track' menjabat sebagai kapten tim putri sementara Lee Sang-ho, bintang dari cabang snowboard alpine, menjabat sebagai kapten tim putra.Pembawa bendera yang menjadi 'wajah' kontingen pada upacara pembukaan adalah Cha Jun-hwan dari cabang figure skating dan Park Ji-woo dari cabang speed skating.Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina d'Ampezzo 2026 akan berlangsung di Milano dan Cortina d'Ampezzo, selama 17 hari. Acara akan dimulai dengan upacara pembukaan di San Siro, Milano tanggal 7 Februari waktu Korea.Sekitar 2.900 atlet dari 90 Komite Olimpiade Nasional (NOC) akan memperebutkan 116 medali emas di 8 cabang olahraga dan 16 nomor pertandingan.Pertandingan pertama bagi kontingen Korea Selatan akan dimulai sebelum upacara pembukaan, tepatnya pada pagi hari tanggal 5 Februari melalui pertandingan round-robin curling campuran yang diadakan di Olympic Curling Stadium, Cortina.