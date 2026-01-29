Aktris Shim Eun-kyung Raih Penghargaan Aktris Terbaik Kinema Junpo

Photo : YONHAP News

Aktris Shim Eun-kyung menjadi aktris Korea Selatan pertama yang meraih penghargaan Aktris Terbaik dari majalah film bergengsi Jepang, Kinema Junpo.Distributor Etnine Film, hari Jumat (30/01) mengumumkan bahwa Shim Eun-kyung, tokoh utama film "Two Seasons, Two Strangers", terpilih sebagai peraih penghargaan Aktris Terbaik dalam ajang Kinema Junpo Best Ten ke-99.Kinema Junpo yang didirikan pada tahun 1919 adalah majalah khusus film Jepang yang setiap tahun merilis daftar 'Best 10' untuk memilih film dan aktor terbaik.Bersama dengan Japan Academy Film Prize, penghargaan ini dinilai memiliki otoritas tertinggi dalam industri film Jepang.Melalui pesan kemenangannya, Shim Eun-kyung mengatakan bahwa dirinya sudah merasa sangat bahagia hanya dengan bisa bermain dalam karya tersebut, namun lebih senang lagi karena menerima penghargaan besar.Ia juga menambahkan, dirinya percaya para penonton di seluruh dunia akan terpikat oleh pandangan dunia sutradara Sho Miyake yang tertuang dalam "Two Seasons, Two Strangers".Film itu juga meraih peringkat pertama dalam daftar Kinema Junpo Best Ten tahun ini. Upacara penghargaan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Februari.Film ini mengisahkan seorang penulis skenario yang tengah mengalami masa kreatif yang stagnan dan melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil bersalju.Sebelumnya, film yang dimainkan oleh Shim Eun-kyung tersebut telah mendapatkan pengakuan internasional dengan meraih Golden Leopard Award, penghargaan tertinggi dalam kompetisi internasional Festival Film Locarno ke-78, dan mulai diputar di bioskop Korea Selatan pada tanggal 10 bulan lalu.