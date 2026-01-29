Menteri Pertahanan Korsel dan Jepang Bahas Penguatan Kerja Sama

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back berharap Korea Selatan dan Jepang dapat menghadapi masa lalu secara jujur dan melangkah ke masa depan sambil mengevaluasi situasi saat ini.Ahn menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan mitranya dari Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Jumat (30/01) di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka Angkatan Laut Self-Defense Force Jepang di Prefektur Kanagawa, sambil menambahkan bahwa ia berharap pertemuan mereka akan menjadi landasan untuk lebih memperkuat hubungan Seoul-Tokyo.Koizumi mengatakan ia yakin pintu pertahanan kerja sama baru antara Korea Selatan dan Jepang telah terbuka, sambil mengatakan Yokosuka adalah kota kelahirannya.Koizumi menambahkan bahwa kerja sama pertahanan bilateral dengan Korea Selatan serta trilateral dengan Amerika Serikat kini menjadi lebih penting, dan berjanji untuk lebih memperdalam kerja sama pertahanan bilateral yang positif yang telah dibangun pemimpin kedua negara.Momen Black Eagles, tim pertunjukan udara Angkatan Udara Korea Selatan, yang singgah di Pangkalan Udara Naha di Okinawa pada Rabu (28/01), Koizumi mengatakan bahwa ia yakin langkah terbaru ini menandai dimulainya era baru pertukaran bilateral dalam kerja sama pertahanan.Black Eagles singgah untuk mengisi bahan bakar dan juga mengadakan acara pertukaran dengan Blue Impulse, tim pertunjukan akrobatik Angkatan Udara Self-Defense Force Jepang.