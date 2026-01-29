Ekspor Korsel Januari 2026 Catat Rekor, Pengiriman Chip Naik Dua Kali Lipat

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor Korea Selatan melonjak lebih dari 30 persen pada Januari 2026, sekaligus memperpanjang tren pertumbuhan tahunan selama delapan bulan berturut-turut.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan menginformasikan pada Minggu (01/02) bahwa pengiriman barang ke luar negeri naik 33,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 65,85 miliar dolar AS.Capaian ini merupakan total nilai ekspor tertinggi yang pernah tercatat untuk bulan Januari.Tren positif ekspor ini tercatat terus mengalami kenaikan tahunan setiap bulannya sejak berbalik positif pada Juni tahun lalu.Sektor semikonduktor menjadi motor utama setelah nilai pengirimannya melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 20,5 miliar dolar AS, serta berhasil melampaui angka 20 miliar dolar AS selama dua bulan berturut-turut.Selain itu, ekspor otomotif juga mengalami kenaikan sebesar 21,7 persen menjadi 6,07 miliar dolar AS. Secara wilayah tujuan, ekspor ke Amerika Serikat meningkat sebesar 29,5 persen secara tahunan, sementara pengiriman ke China melonjak drastis hingga 46,7 persen.Di sisi lain, nilai impor juga mengalami kenaikan sebesar 11,7 persen secara tahunan menjadi 57,1 miliar dolar AS.Dengan hasil tersebut, Korea Selatan mencatatkan surplus perdagangan sebesar 8,7 miliar dolar AS untuk bulan ini.