Cetak Sejarah Baru, Lagu “Golden” Raih Grammy Awards

Photo : YONHAP News

Lagu "Golden" yang merupakan bagian dari film animasi Netflix bertajuk “KPop Demon Hunters” kembali mencetak sejarah di ajang Grammy Awards ke-68 dengan kemenangan monumental bagi industri K-pop."Golden" berhasil memenangkan kategori Lagu Terbaik yang Ditulis untuk Media Visual (Best Song Written for Visual Media) dalam upacara pembukaan Grammy Awards tahun ini yang digelar di Los Angeles pada Minggu (01/02). Capaian tersebut menandai pertama kalinya artis K-pop berhasil membawa pulang trofi Grammy.Mengingat kategori ini ditujukan untuk menghormati para penulis lagu, penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang terlibat dalam pembuatan lagu tersebut, termasuk Penulis Lagu EJAE, Produser Park Hong-jun (Teddy), Produser 24, dan beberapa nama lainnya.Berkat popularitas global filmnya, "Golden" juga tercatat sebagai lagu K-pop pertama yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat dan UK Official Singles Top 100 secara bersamaan.Sementara itu, pada kategori Penampilan Pop Duo/Grup Terbaik yang sempat menarik perhatian karena menominasikan "Golden" bersama lagu "APT." milik Rosé BLACKPINK dan "Gabriela" milik KATSEYE, penghargaan tersebut jatuh kepada Cynthia Erivo dan Ariana Grande lewat lagu "Defying Gravity" dari film Wicked.