Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden Lee Kirim Utusan Khusus ke Honduras

Write: 2026-02-02 08:45:04Update: 2026-02-02 08:58:21

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung akan mengirimkan utusan kepresidenan ke Honduras guna memperkuat hubungan bilateral seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru di negara tersebut.
 
Juru Bicara Kepresidenan, Kang Yu-jung mengonfirmasi dalam pengarahan tertulis pada Minggu (01/02) bahwa dua anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea (DP), Boo Seung-chan dan Lee Hoon-gi akan bertolak ke Honduras. Keduanya dijadwalkan melakukan kunjungan resmi sebagai utusan khusus mulai Selasa (03/02) hingga Kamis (05/02).
 
Kang menjelaskan bahwa para utusan tersebut akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Honduras yang baru saja dilantik. 
 
Dalam pertemuan tersebut, mereka akan memaparkan filosofi pemerintahan serta kebijakan luar negeri dari administrasi Presiden Lee.
 
Selain itu, para utusan juga akan menyerahkan surat pribadi dari Presiden Lee yang menyampaikan komitmennya untuk memajukan hubungan kerja sama dengan pemerintahan baru Honduras.
 
Kang menambahkan bahwa delegasi ini dijadwalkan bertemu dengan Ketua Kongres Nasional Honduras serta pejabat senior lainnya. 
 
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menegaskan komitmen Seoul dalam mempererat ikatan bilateral serta mengadakan diskusi mendalam mengenai perluasan kerja sama di berbagai bidang.
