Hanwha Aerospace Teken Kontrak 1,3 Triliun Won, Pasok Rudal Chunmoo ke Norwegia

Photo : YONHAP News

Perusahaan pertahanan Korea Selatan, Hanwha Aerospace secara resmi akan menyokong kekuatan militer Norwegia melalui pasokan peluncur roket multipel Chunmoo, rudal berpemandu, serta dukungan logistik.Pihak perusahaan mengumumkan pada Senin (02/02) bahwa CEO Hanwha Aerospace, Son Jae-il dan Direktur Jenderal Badan Material Pertahanan Nasional Norwegia, Gro Jaere telah menandatangani kontrak senilai 1,3 triliun won atau setara dengan 922 juta dolar AS.Upacara penandatanganan tersebut berlangsung di Norwegia pada Jumat (30/01) pekan lalu dengan dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan, Kang Hoon-sik serta Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan Norwegia, Marte Gerhardsen.Dalam kesempatan tersebut, Kang mengungkapkan bahwa Seoul beserta pihak perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan sistem Chunmoo dapat memperkuat keamanan serta kemakmuran nasional Norwegia.Sementara itu, pihak Hanwha Aerospace menilai bahwa pemerintah Korea Selatan, yang telah gencar memajukan diplomasi pertahanan sejak tahun lalu, memainkan peran paling signifikan dalam keberhasilan mengamankan kesepakatan besar ini.