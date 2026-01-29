Salju Capai Ketebalan Tertinggi di Seoul pada Musim Dingin Ini

Photo : YONHAP News

Gelombang udara dingin agak mereda namun salju yang tebal turun pada malam hingga dini hari Senin (02/02) di Korea Selatan.Peringatan khusus salju tebal dikeluarkan ke bagian tengah di Korea Selatan. Salju setinggi 10 cm bertumpuk di wilayah daratan termasuk 17,3 cm di Cherwon, Provinsi Gangwon; 7,8 cm di Buyeo, Chungcheong Selatan, dan lainnya.Sementara di Seoul, salju menumpuk setinggi 6,2 cm, menjadi yang paling tinggi tahun ini.Udara kering tetap berlanjut di bagian timur dan kebanyakan wilayah Gyongsang, sehingga kewaspadaan akan kebakaran di gunung harus ditingkatkan.Pada pekan ini, suhu udara diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Suhu udara siang hari 4-5 Februari mendatang diperkirakan mencapai 7 derajat Celcius.Badan Meteorologi Korea Selatan memprediksi bahwa suhu udara yang hangat bertahan di pekan ini, namun udara dingin kembali melanda Korea Selatan pada akhir pekan ini.