Politik

Sesi Parlemen Tambahan Dinilai Memicu Perdebatan Antar Partai Politik

Write: 2026-02-02 14:42:06Update: 2026-02-02 15:20:22

Photo : YONHAP News

Sesi parlemen tambahan bulan Februari dibuka mulai hari Senin (02/02). 

Upacara pembukaan akan dilanjutkan dengan pidato dari  Fraksi dari Partai Demokrat Korea (DP) pada hari Selasa (03/02) dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pada Rabu (04/02).

Diperkirakan perdebatan antara partai berkuasan dan partai oposisi akan memanas saat membahas mengenai Undang-Undang Khusus Investasi terhadap Amerika Serikat, Rancangan UU reformasi bidang yudikatif, RUU Komersial, dan lainnya. 

DP berencana akan meloloskan 85 RUU yang berkaitan dengan kehidupan rakyat yang masih mengendap di parlemen di dalam sesi parlemen tambahan bulan Februari ini. 

DP juga akan mempercepat lolosnya UU Khusus Investasi terhadap AS, namun PPP menentang proses pengesahan di parlemen karena membutuhkan anggaran yang besar. 

PPP juga mengklaim bahwa RUU Komersial harus dilengkapi melalui pembahasan.
