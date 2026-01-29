Penulis Cerita Anak-anak Lee Geum-yi Masuk Nominasi Penghargaan HCAA

Photo : YONHAP News

Penulis cerita anak-anak Korea Selatan Lee Geum-yi masuk dalam daftar nominasi Penghargaan Hans Christian Andersen (HCAA) tahun 2026.Ini merupakan kali kedua Lee masuk nominasi setelah tahun 2024. Hal ini menunjukkan kinerja sastra anak dan remaja Korea Selatan di panggung internasional.Selain penulis Lee Geum-yi, penulis Ahmad Akbarpour dari Iran, María José Ferrada dari Chile, Timothée de Fombelle dari Perancis, Pam Muñoz Ryan dari Amerika Serikat, dan Michael Rosen dari Inggris dinominasikan sebagai calon terakhir.HCAA didirikan pada tahun 1957 lalu untuk memperingati penulis cerita anak-anak asal Denmark, Hans Christian Andersen, serta memberikan penghargaan sekali dua tahun kepada seorang penulis dan seorang ilustrator yang berkontribusi dalam pengembangan sastra anak-anak.Penerima penghargaan HCAA tahun ini diumumkan di Pameran Buku Anak-Anak Bologna di Italia pada tanggal 13 April mendatang, dan upacara penganugerahan digelar di Kongres Dunia IBBY ke-40 di Ottawa, Kanada pada tanggal 6-9 Agustus mendatang.Ilustrator Korea Selatan Lee Su-ji pernah memenangkan penghargaan HCAA pada tahun 2022, dan Lee Geum-yi sempat dinomoinasikan pada tahun 2024 lalu, namun gagal menerima penghargaan.Lee Geum-yi melakukan debut pada tahun 1984 dengan cerpen "Young-gu dan Heuk-gu". Setelah itu, dia menulis cerita anak-anak seperti "You Are Also a Sky Lily," "Sohee’s Room," "Finding the Hidden Path," dan lainnya.Khususnya, dia mengangkat tema terkait sejarah, memori, dan identitas dalam karya-karyanya seperti "Aloha, My Mothers," yang menceritakan kehidupan perempuan dalam periode penjajahan Jepang, "Can’t I Go There?," dan "The Cracks of Sorrow."