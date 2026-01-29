Photo : YONHAP News

Perusahaan manajemen BIGHit Music menyatakan bahwa jumlah penayangan video musik BTS "Save Me" menerobos 800 juta kali."Save Me" merupakan salah satu lagu dari album spesial 'Young Forever' yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2016 lalu.Video musik BTS dengan jumlah penayangan sebanyak lebih dari 800 juta kali merupakan kali ke-10.Menurut BIGHit Music, 9 tahun 9 bulan telah berlalu setelah lagu tersebut diterbitkan, sehingga jumlah klik video musik lebih dari 800 juta kali menunjukkan dukungan penuh dari para fans dan pengaruh BTS.Sementara, BTS merilis album resmi ke-5 "ARIRANG" pada tanggal 20 Maret, dan akan menggelar konser pada tanggal 21 Maret mendatang.Album ke-5 tersebut telah dipesan sebanyak 4.060.000 kopi, dan mencatatkan angka pre-save album hingga menyentuh 2 juta di Spotify.