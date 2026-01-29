Pemerintah Gratiskan Situs Wisata Sejarah Gratis saat Libur Imlek

Istana dan makam kerajaan utama di Korea Selatan akan dibuka untuk umum secara gratis selama liburan Tahun Baru Imlek lima tahunan pada pertengahan Februari.
Istana-istana kerajaan dan makam-makam kerajaan utama negara akan dibuka secara gratis untuk umum saat liburan Tahun Baru Imlek selama lima hari pada pertengahan Februari.
Menurut Layanan Warisan Korea pada Senin (02/02), istana-istana kerajaan Gyeongbok, Deoksu, Changgyeong, dan Changdeok akan tetap buka antara tanggal 14 hingga 18 Februari, begitu pula dengan Kuil Jongmyo dan makam-makam kerajaan Dinasti Joseon.
Kuil Jongmyo, yang biasanya menawarkan tur dengan pemandu wisata pada waktu-waktu tertentu, akan memungkinkan pengunjung untuk berkeliling secara bebas selama liburan.
Namun, pengunjung masih harus membayar biaya untuk masuk ke Taman Rahasia di Istana Changdeok.
Lembaga negara tersebut berencana untuk menutup istana-istana, Kuil Jongmyo, dan makam-makam kerajaan pada 19 Februari.