Pemerintah Gratiskan Situs Wisata Sejarah Gratis saat Libur Imlek

Photo : YONHAP News

Istana dan makam kerajaan utama di Korea Selatan akan dibuka untuk umum secara gratis selama liburan Tahun Baru Imlek lima tahunan pada pertengahan Februari.Istana-istana kerajaan dan makam-makam kerajaan utama negara akan dibuka secara gratis untuk umum saat liburan Tahun Baru Imlek selama lima hari pada pertengahan Februari.Menurut Layanan Warisan Korea pada Senin (02/02), istana-istana kerajaan Gyeongbok, Deoksu, Changgyeong, dan Changdeok akan tetap buka antara tanggal 14 hingga 18 Februari, begitu pula dengan Kuil Jongmyo dan makam-makam kerajaan Dinasti Joseon.Kuil Jongmyo, yang biasanya menawarkan tur dengan pemandu wisata pada waktu-waktu tertentu, akan memungkinkan pengunjung untuk berkeliling secara bebas selama liburan.Namun, pengunjung masih harus membayar biaya untuk masuk ke Taman Rahasia di Istana Changdeok.Lembaga negara tersebut berencana untuk menutup istana-istana, Kuil Jongmyo, dan makam-makam kerajaan pada 19 Februari.