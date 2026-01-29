Pembebasan Pajak Transfer Pemilik Banyak Rumah Berakhir pada 9 Mei

Photo : YONHAP News

Cheong Wa Dae menekankan kembali bahwa pembebasan pajak transfer bagi pemilik rumah lebih dari satu akan berakhir pada tanggal 9 Mei mendatang.Menurut Juru Bicara Cheong Wa Dae Kang Yu-jung, Kepala Kantor Kebijakan Kepresidenan Kim Yong-beom pernah mengatakan bahwa satu atau dua bulan bisa ditangguhkan sampai akhir pembebasan pajak transfer bagi pemilik banyak rumah, namun Presiden Lee Jae Myung menekankan batas waktu pada tanggal 9 Mei mendatang.Di dalam pertemuan dengan wartawan pada tanggal 28 Januari lalu, Kim Yong-beom mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan berbagai hal terkait batas akhir pembebasan pajak transfer.Menurut Kim, pembebasan pajak transfer bagi pemilik beberapa rumah tetap berakhir pada tanggal 9 Mei, namun pihaknya membahas keperluan masa penangguhan atau percobaan selama satu atau dua bulan.Jubir Kang menjelaskan bahwa Presiden Lee Jae Myung langsung mengeluarkan pesan melalui media sosial mengenai kebijakan properti untuk menunjukkan tekad kuat dalam mempraktekkan kebijakan properti secara konsisten.