KOSPI Menurun Tajam, Tergeser ke Bawah Level 5.000

Photo : YONHAP News

Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Senin (02/02) tergeser ke bawah level 5.000.Dalam sesi perdagangan hari ini, indeks KOSPI melemah 274,69 poin atau 5,26 persen dibandingkan angka penutupan sebelumnya, dan ditutup di level 4.949,67.Indeks dibuka di level 5.112,62, turun 101,74 poin atau 1,95% dari perdagangan sebelumnya, dan kemudian menurun tajam setelah pukul 10.00 pagi hingga 4.933,58.Akibat penurunan KOSPI hari Senin, 'sidecar' diaktifkan pada pukul 12.31.Dengan demikian, angka KOSPI tergeser ke bawah level 5.000 dalam 4 hari setelah menembus level 5.084,85 pada tanggal 27 Januari lalu.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi menurun 51,80 poin atau 4,44 persen, ditutup di level 1.098,36.Nilai tukar mata uang won Korea Selatan melemah terhadap dolar AS sebesar 24,8 won, diperdagangkan pada level 1.464,3 won per dolar AS.