Menlu Korsel dan AS Adakan Pertemuan di Washington

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun dijadwalkan bertemu dengan Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Marco Rubio di Washington D.C. pada Selasa (03/02) sore waktu setempat.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Cho melakukan kunjungan dinas ke AS mulai Selasa hingga Jumat (06/02) guna menghadiri pertemuan tingkat menteri terkait mineral kritis. Di sela-sela agenda tersebut, ia akan melakukan pembicaraan bilateral dengan Rubio.Pertemuan ini merupakan pembicaraan formal pertama antara menlu kedua negara sejak 14 November tahun lalu, saat Seoul dan Washington merilis lembar fakta bersama yang merinci kesepakatan perdagangan dan keamanan dari hasil KTT bilateral.Pihak kementerian menjelaskan bahwa kedua belah pihak akan melakukan diskusi komprehensif mengenai berbagai isu yang tertunda. Salah satu fokus utamanya adalah langkah-langkah untuk mempercepat implementasi tindakan lanjutan yang telah digariskan dalam lembar fakta tersebut.Sejumlah agenda utama yang kemungkinan besar akan dibahas mencakup kerja sama nuklir, seperti perluasan hak Korea Selatan dalam pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas, serta rencana pengenalan kapal selam bertenaga nuklir bagi Seoul.Selain itu, kedua diplomat tertinggi tersebut diperkirakan akan membahas pernyataan terbaru dari Presiden AS, Donald Trump terkait ancaman kenaikan tarif pada produk-produk Korea Selatan menjadi 25 persen.