Pencarian Jenazah Pekerja Korea di Tambang Terbengkalai Jepang Kembali Dilanjutkan

Photo : YONHAP News

Operasi survei bawah air untuk mengevakuasi sisa-sisa jenazah di sebuah tambang batu bara yang telah lama terbengkalai dan terendam air di Jepang kembali dilanjutkan pada Selasa (03/02). Lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya tragedi banjir pada tahun 1942 yang menewaskan 183 orang, termasuk 136 pekerja asal Korea.Berdasarkan keterangan dari sebuah kelompok sipil Jepang, survei bawah air dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10.00 pagi dengan melibatkan penyelam asal Jepang untuk memimpin operasi tersebut.Penyelam diperkirakan akan muncul kembali ke permukaan sekitar pukul 15.00 sore. Setiap jenazah yang ditemukan dalam operasi ini nantinya akan ditempatkan di plaza peringatan yang berada di area tambang tersebut.Sebelumnya, kelompok tersebut berhasil mengevakuasi empat fragmen tulang manusia, termasuk tengkorak, dalam survei perdana pada Agustus tahun lalu. Capaian itu menandai pertama kalinya sisa-sisa jenazah berhasil diangkat dari lokasi musibah sejak tragedi terjadi.Rangkaian survei bawah air lanjutan yang melibatkan tim penyelam dari Finlandia, Thailand, dan Malaysia dijadwalkan berlangsung mulai 6-11 Februari. Selain itu, sebuah upacara peringatan bagi para korban akan diselenggarakan di plaza tersebut pada Sabtu (07/02).Upaya evakuasi ini mendapat dukungan diplomatik setelah Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi dalam pertemuan puncak bulan lalu, sepakat untuk melakukan pengujian DNA. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi sisa-sisa jenazah yang berhasil dievakuasi pada Agustus lalu agar dapat dikembalikan kepada pihak keluarga.