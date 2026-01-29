Korsel dan Polandia Perdana Gelar Dialog Strategi Keamanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Polandia telah menyelenggarakan Dialog Strategi Keamanan pertama mereka guna memperdalam hubungan diplomatik dan pertahanan kedua negara.Kementerian Luar Negeri Seoul menginformasikan pada Selasa (03/02) bahwa Wakil Menteri Strategi Diplomatik dan Intelijen, Jeong Yeon-doo telah mengunjungi Warsawa pada Senin (02/02). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadakan dialog strategi keamanan perdana bersama Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Urusan Keamanan sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri, Robert Kupiecki.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai perkembangan internasional dan regional, kebijakan serta strategi diplomatik, isu-isu keamanan global yang baru muncul, hingga masalah bilateral. Keduanya menyepakati pentingnya berbagi strategi kebijakan luar negeri untuk jangka menengah hingga panjang.Selain itu, Korea Selatan dan Polandia berbagi pandangan mengenai perlunya memperkuat konsultasi dan pertukaran informasi terkait situasi di Semenanjung Korea.Jeong menjelaskan kepada Kupiecki mengenai situasi terkini di Semenanjung Korea serta upaya Seoul untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara. Menanggapi hal tersebut, Kupiecki menyatakan bahwa Polandia, yang memiliki misi diplomatik di Pyongyang, akan terus memainkan peran penting di masa mendatang.