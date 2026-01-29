K-Pass Bisa Digunakan di Seluruh Daerah di Korsel mulai Rabu

Photo : YONHAP News / Ministry of Land, Infrastructure and Transport

K-Pass, kartu transportasi umum dengan cashback bisa digunakan di seluruh daerah di Korea Selatan mulai hari Rabu (04/02).Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan mengadakan kesepakatan kerja pada hari Selasa (03/02) dengan 11 pemerintah daerah yang sebelumnya tidak mengambil bagian dalam proyek layanan K-Pass hingga saat ini.Sejalan dengan kesepakatan kerja tersebut, K-Pass dapat digunakan di 229 daerah, dan manfaat pengembalian dana bagi penduduk regional diperluas karena didukung anggaran pemerintah.K-Pass merupakan kartu transportasi umum yang menawarkan potongan tarif bulanan berkisar antara 20 hingga 53 persen, jika menggunakan kendaraan umum setidaknya 15 kali sebulan.Ada tipe yang mengembalikan dana yang melebihi batas tertentu (30.000–100.000 won).Dengan K-Pass, para pengguna bisa menggunakan berbagai jenis transportasi umum meliputi bus, kereta bawah tanah, GTX, dan lainnya baik di tempat tinggal maupun wilayah lain.