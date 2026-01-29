China Pindahkan 1 dari 3 Struktur Baja dari PMZ

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Selasa (03/02) menyatakan bahwa China memindahkan fasilitas manajemen yang dipasang secara sepihak di Laut Barat ke luar wilayah Zona Maritim Sementara (PMZ) yang merupakan sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Korea Selatan dan China.Sebelumnya, China telah memasang dua benda yang diklaim sebagai fasilitas pembudidayaan dan satu fasilitas manajemen di PMZ tanpa kesepakatan dengan Korea Selatan, sehingga hal tersebut memicu konflik antara dua negara.Masalah tersebut dibahas di dalam Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan China pada bulan lalu, kemudian China akhirnya mulai memindahkan fasilitas manajemen pada tanggal 27 Januari lalu.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan akan terus membahas penarikan dua benda yang dipasang di PMZ bersama pemerintah China.