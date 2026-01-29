Korut Siap Menggelar Kongres Partai Buruh Ke-9

Photo : YONHAP News

Media khusus Korea Utara di Amerika Serikat, 38 North edisi Senin (02/02) melaporkan bahwa tentara Korea Utara siap melakukan parade militer menjelang Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-9 yang akan datang.Menurut foto yang diambil oleh perusahaan layanan satelit swasta, Planet Labs, ratusan tentara Korea Utara berlatih parade militer di lapangan latihan Mirim sekitar Pyongyang.Diperkirakan parade militer kali ini akan digelar untuk memperingati Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-9.Kongres Partai Buruh merupakan acara politik terbesar Korea Utara yang digelar setiap lima tahun untuk menetapkan garis politik dan arah kebijakan negara.Hari pembukaan Kongres Partai Buruh belum dipastikan, namun pemerintah Korea Selatan memperkirakan acara tersebut diselenggarakan pada awal atau pertengahan bulan ini.38 North menyatakan bahwa ada laporan terkait promosi proyek ekonomi Korea Utara selama beberapa pekan terakhir dan kegiatan terbuka di bidang militer oleh Kim Jong-un.Pembukaan Kongres Partai Buruh bisa ditangguhkan untuk menunjukkan lebih banyak kinerja ekonomi yang dipamerkan dan percobaan militer sebelum acara tersebut.