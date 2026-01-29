Menteri Luar Negeri Jelaskan Posisi Korsel Soal Tarif kepada AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Cho Hyun akan menjelaskan posisi Korea Selatan terkait tarif kepada Amerika Serikat saat berkunjung ke Washington.Sebelum berangkat, pada Selasa (03/02) di bandara Incheon, Cho mengatakan kesepakatan yang dicapai antara kedua negara sedang diproses secara legislatif sesuai dengan prosedur parlemen Korea Selatan, sehingga meminta pengertian dari AS.Proses legislasi yang dimaksud adalah rancangan undang-undang yang digunakan untuk memenuhi janji investasi Korea Selatan kepada AS.Cho berencana menyampaikan pesan yang sama tidak hanya kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tetapi juga kepada pejabat pemerintah AS lainnya dan anggota Kongres. Ia menambahkan bahwa Menteri Industri Kim Jung-kwan menyampaikan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick memahami posisi Seoul.Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengatakan akan menaikkan tarif atas barang-barang Korea Selatan dari 15 persen menjadi 25 persen, dengan alasan Korea Selatan gagal mengesahkan apa yang dia sebut sebagai perjanjian perdagangan bersejarah.Cho dijadwalkan bertemu dengan Rubio pada Selasa sore di Washington dan menghadiri pertemuan menteri yang dipimpin AS tentang mineral kritis pada Rabu (04/02).