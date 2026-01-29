Pelapor Khusus HAM PBB untuk Korea Utara Mengunjungi Korsel

Photo : YONHAP News

Pelapor Khusus HAM PBB untuk Korea Utara Elizabeth Salmon melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Salmon bertemu dengan Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Jin-ah dan bertukar pandangan mengenai situasi HAM di Korea Utara.Wakil Menteri Kim mengapresiasi upaya Samlon untuk menarik perhatian global mengenai HAM Korea Utara memiliki peran yang konsisten untuk memperbaiki kondisi HAM penduduk Korea Utara.Salmon mengatakan bahwa dia akan berkontribusi agar Korea Utara melakukan kerja sama dengan dunia internasional, dan akan mendukung berbagai hal yang dibutuhkan dalam dialog dengan Korea Utara.Kunjungannya ke Korea Selatan merupakan kali ketiga setelah dia menjabat sebagai Pelapor Khusus HAM PBB untuk Korea Utara sejak bulan Agustus tahun 2022 lalu.Dia bertemu dengan pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Unifikasi, dan Kementerian Kehakiman, kemudian menggelar konferensi pers pada Jumat (06/02).Laporan HAM Korea Utara berbasis hasil kunjungan kali ini akan diserahkan ke sidang Dewan HAM di PBB pada bulan Maret dan sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang.