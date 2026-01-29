KOSPI Cetak Rekor Tertinggi, Naik Hampir 7%

Photo : YONHAP News

Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Selasa (03/02) mencapai titik tertinggi dalam sejarah dengan naik hampir 7 persen.Dalam sesi perdagangan hari ini, indeks KOSPI naik 338,41 poin atau 6,84 persen dibandingkan angka penutupan perdagangan sebelumnya, dan ditutup di level 5.288,08.Indeks dibuka di level 5.114,81, naik 165,14 poin atau 3,34% dari perdagangan sebelumnya, dan kemudian terus menguat, sehingga melampaui titik tertinggi pada tanggal 30 Januari lalu, yaitu 5.224,36.Kenaikan drastis KOSPI hari Selasa sempat membuat 'sidecar' diaktifkan pada pukul 09.26, namun 5 menit kemudian 'sidecar' dicabut.KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi naik 45,97 poin atau 4,19 persen, ditutup di level 1.441,33.Nilai tukar mata uang won Korea Selatan menguat terhadap dolar AS sebesar 18,9 won, diperdagangkan pada level 1.445,4 won per dolar AS.