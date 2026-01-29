Penyelam Tak Berhasil Temukan Jenazah di Tambang Chosei

Photo : YONHAP News

Operasi survei bawah air untuk mengevakuasi sisa-sisa jenazah di sebuah tambang batu bara yang telah lama terbengkalai dan terendam air di Jepang, Tambang Chosei, kembali dilanjutkan pada Selasa (03/02).Lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya tragedi banjir pada tahun 1942 yang menewaskan 183 orang, termasuk 136 pekerja asal Korea dan 47 orang Jepang.Operasi pencarian kerangka jenazah oleh penyelam Jepang berlangsung selama 3 jam, namun tidak ada hasil karena masalah sarana dan jarak pandang bawah air.Namun, kegiatan pencarian kerangka jenazah tersebut kembali dilaksanakan pada tanggal 6-11 Februari mendatang dengan menghadirkan para penyelam dari Finlandia, Thailand, Indonesia, Taiwan, dan lainnya.Setiap jenazah yang ditemukan dalam operasi ini nantinya akan ditempatkan di plaza peringatan yang berada di area tambang tersebut.Di samping itu, upacara menghibur arwah dan upacara peringatan korban masing-masing digelar pada tanggal 6- 7 Februari mendatang.Pada bulan Agustus lalu tahun lalu, empat kerangka jenazah ditemukan oleh penyelam Korea Selatan, serta pencarian kerangka jenazah dari Tambang Chosei merupakan pertama kali.Upaya evakuasi ini dilaksanakan setelah Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menyepakati pengujian DNA dalam pertemuan puncak bulan lalu.