Tingkat Pekerja Lansia Korea Selatan Tembus Rekor 70 Persen untuk Pertama Kalinya

Photo : KBS News

Di tengah fenomena penuaan populasi yang terjadi secara pesat, tingkat pekerjaan bagi penduduk berusia 55 hingga 64 tahun di Korea Selatan berhasil melampaui angka 70 persen untuk pertama kalinya pada tahun lalu.Kementerian Ketenagakerjaan dan Buruh Korea Selatan menginformasikan pada Rabu (04/02) bahwa sebanyak 70,5 persen dari kelompok demografi tersebut tercatat bekerja pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan tipis dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang berada di level 69,9 persen.Pencapaian pada tahun 2025 tersebut menandai pertama kalinya tingkat pekerjaan lansia menembus angka 70 persen sejak Korea Selatan mulai mengumpulkan data terkait pada tahun 1983.Berdasarkan catatan kementerian, tingkat pekerjaan untuk kelompok usia ini secara konsisten bertahan di atas 60 persen sejak tahun 2007. Angka tersebut terus merangkak naik ke kisaran menengah 60 persen pada 2013, hingga mencapai kisaran atas 60 persen pada 2022.Selain itu, penduduk berusia 55 hingga 64 tahun dilaporkan menyumbang 18,4 persen dari total populasi usia kerja tahun lalu. Hal ini merepresentasikan bahwa hampir satu dari setiap lima orang yang berada dalam rentang usia produktif (15 hingga 64 tahun) di Korea Selatan kini berasal dari kelompok usia tersebut.