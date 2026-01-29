Korsel dan Malaysia Perkuat Kerja Sama Keamanan Terkait Kejahatan Lintas Negara

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan dan Malaysia sepakat memperkuat kerja sama keamanan guna memberantas kejahatan lintas negara, seperti penipuan daring.Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Nasional Korea Selatan, Yoo Jae-seong, pada Rabu (04/02) di Seoul mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Malaysia, Mohd Khalid bin Ismail. Pada pertemuan itu, kedua pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama keamanan untuk penanganan kejahatan lintas negara.Secara rinci, MoU tersebut mencakup kerja sama konkret kedua negara, mulai dari pertukaran informasi secara cepat dan melawan kejahatan lintas negara seperti kompleks penipuan yang berbasis di Asia Tenggara, hingga penangkapan dan pemulangan pelaku buronan. Kedua negara juga sepakat bekerja sama dalam pembekuan dan pengembalian hasil kejahatan.Yoo juga secara resmi meminta Malaysia bergabung dalam “forum kerja sama internasional” yang dipimpin Kepolisian Nasional Korea Selatan guna menghadapi kejahatan lintas negara.Menanggapi hal tersebut, Ismail menyatakan akan meninjau berbagai langkah kerja sama, termasuk keikutsertaan dalam forum tersebut, untuk bersama-sama menghadapi kejahatan siber jenis baru.Seorang pejabat kepolisian menilai MoU dengan Malaysia akan menjadi tekanan kuat terhadap kelompok kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat. Ia menegaskan, pihaknya akan terus memperluas jaringan kerja sama keamanan dengan negara-negara ASEAN.