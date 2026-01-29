Korsel Diprediksi Raih Tiga Emas di Olimpiade Musim Dingin Milan-Crotina 2026

Photo : YONHAP News

Tim Korea Selatan yang akan berlaga di Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina 2026 diperkirakan meraih tiga medali emas dan menempati peringkat ke-14 dalam klasemen perolehan medali.Proyeksi perolehan medali tersebut dirilis pada Rabu (04/02) oleh Shoreview Sports Analytics, perusahaan analisis data olahraga asal Kanada. Menurut proyeksi tersebut, Korea Selatan diperkirakan meraih tiga medali emas, dua perak, dan dua perunggu, sehingga menempati peringkat ke-14 dalam klasemen medali.Dalam proyeksi tersebut, Korea Selatan berpeluang meraih emas melalui Choi Ga-on pada nomor halfpipe snowboard putri, dan Kim Gil-li pada nomor short track 1.500 meter putri, serta peluang emas juga terbuka pada estafet short track putri 3.000 meter.Pada Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Korea Selatan meraih dua medali emas, lima perak, dan dua perunggu, sehingga menempati peringkat ke-14 dalam klasemen medali. Sementara itu, pada Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018, Korea Selatan mencatatkan lima emas, delapan perak, dan empat perunggu, serta finis di posisi ketujuh.