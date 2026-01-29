Total Kapitalisasi Pasar Saham Korsel Tembus 5.000 Triliun Won

Photo : YONHAP News

Lonjakan tajam indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mendorong kapitalisasi pasar bursa saham Korea Selatan melampaui 5.000 triliun won untuk pertama kalinya.Menurut Bursa Korea pada Selasa (03/02), total kapitalisasi pasar gabungan KOSPI, KOSDAQ, dan KONEX berdasarkan harga penutupan perdagangan hari Selasa tercatat sebesar 5.003 triliun won.KOSDAQ didominasi saham teknologi, sementara KONEX merupakan pasar saham khusus bagi usaha kecil dan menengah yang dibentuk oleh Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan pada tahun 2013.Berdasarkan pasar, kapitalisasi KOSPI tercatat sebesar 4.372 triliun won, KOSDAQ 628 triliun won, dan KONEX 3 triliun won.Pada hari yang sama, indeks KOSPI ditutup naik 338,41 poin atau 6,84 persen ke level 5.288,08, mencatatkan kenaikan harian tertinggi dalam lima tahun sepuluh bulan sejak 24 Maret 2020. Indeks KOSDAQ pun melonjak lebih dari 4 persen.Pasar yang sempat terguncang oleh penunjukan Kevin Warsh, sebagai calon ketua The Fed pada hari sebelumnya, dengan cepat berbalik pulih. Masuknya aksi beli saat harga rendah semakin mempercepat penguatan pasar.