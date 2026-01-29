Menteri Olahraga Korsel Hadiri Pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026

Photo : YONHAP News

Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, Choi Hwi-young, akan mengunjungi Milan, Italia, pada 4-8 Februari untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina 2026.Pada Kamis (05/02), Menteri Choi akan mengunjungi Desa Atlet Olimpiade Musim Dingin untuk bertemu para atlet yang tengah menjalani latihan dan persiapan pertandingan. Dalam kunjungan tersebut, ia juga meninjau persiapan serta memberikan dukungan agar para atlet dapat tampil dengan performa terbaik.Selanjutnya, ia juga akan mengunjungi pusat dukungan katering di Milan untuk meninjau kesiapan penyediaan bekal makanan Korea yang dikirim ke Desa Atlet dua kali sehari.Pada hari yang sama, Menteri Choi turut menghadiri ajang pembukaan Korea House dan berdiskusi dengan anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) serta perwakilan Komite Olimpiade Nasional dari berbagai negara.Pada acara pembukaan tersebut, sebuah peragaan busana Hanbok akan digelar untuk memperkenalkan keindahan Hanbok bertema busana musim dingin yang selaras dengan Olimpiade Musim Dingin, di Milan.Pada Jumat (06/02), ia akan menghadiri acara penyambutan bagi para menteri olahraga dari berbagai negara yang diselenggarakan oleh Menteri Olahraga dan Kepemudaan Italia. Setelah itu, ia juga akan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade yang digelar di Stadion San Siro, Milan, sebagai bagian dari delegasi pemerintah.