Korsel Putuskan Reformasi Sistem Standar Industri Korea

Pemerintah memutuskan untuk mereformasi sistem sertifikasi mutu standar industri Korea (KS), agar selaras dengan perubahan struktur industri.Sertifikasi KS yang pertama kali diterapkan pada tahun 1961 menggunakan sistem penilaian terhadap produsen, yakni pabrik, sebagai dasar pemberian sertifikat. Kebijakan ini dinilai tidak lagi sesuai dengan realitas industri saat ini, di mana seluruh tahapan mulai dari penelitian dan pengembangan, desain, hingga produksi telah terpisah dan terspesialisasi.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi membuka peluang bagi pelaku usaha yang hanya menangani penelitian dan pengembangan serta desain produk, meskipun proses produksinya dialihdayakan, untuk memperoleh sertifikasi KS.Setelah perbaikan sistem rampung, peluang untuk memperoleh sertifikasi akan terbuka bagi perusahaan yang berfokus pada desain semikonduktor maupun pengembangan dan perancangan robot.Kementerian menilai kebijakan ini akan membantu startup kecil yang sulit memiliki fasilitas produksi, dengan mendorong komersialisasi produk melalui sertifikasi yang telah diperbaiki.Pemerintah juga memperpanjang masa berlaku sertifikasi dari tiga tahun menjadi empat tahun guna mengurangi beban penilaian bagi perusahaan.Di sisi lain, pengawasan pasca-sertifikasi akan diperketat. Kementerian akan bekerja sama dengan Badan Bea dan Cukai untuk memblokir peredaran produk KS bermutu rendah, serta segera mengerahkan penyelidik jika terdapat laporan dugaan penyalahgunaan sertifikasi.