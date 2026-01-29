Rekor Pascapandemi, Lebih dari 11 Ribu Orang Peroleh Kewarganegaraan Korsel pada 2025

Photo : YONHAP News

Jumlah orang yang memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan mencatatkan angka tertinggi sejak tahun pertama pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kehakiman Korea Selatan yang dirilis pada Rabu (04/02), sebanyak 11.344 dari total 18.623 pemohon resmi mendapatkan status kewarganegaraan Korea Selatan sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.Berdasarkan catatan statistik, jumlah warga negara yang dinaturalisasi sempat berada di angka 9.914 pada tahun 2019, sebelum kemudian melonjak ke rekor tertinggi sebanyak 13.885 orang pada tahun 2020. Lonjakan di masa pandemi tersebut dipicu oleh pembatasan perjalanan serta penyebaran COVID-19 di negara asal, yang mendorong banyak warga asing menetap di Korea Selatan untuk mengajukan naturalisasi.Angka tersebut kemudian mengalami penurunan ke kisaran 10 ribu orang pada periode 2021 hingga 2023, sebelum akhirnya kembali bangkit melampaui angka 11 ribu pada tahun 2024.Pihak kementerian mengungkapkan bahwa orang-orang yang sebelumnya memegang kewarganegaraan China merupakan kelompok terbesar yang menjadi warga negara baru Korea Selatan tahun lalu. Kelompok ini mencakup 56,5 persen dari total keseluruhan atau sebanyak 6.420 orang. Posisi selanjutnya diikuti oleh para imigran yang berasal dari Vietnam, Filipina, dan Thailand.