Domestik Revisi Aturan, Kini Perusahaan akan Bertanggung Jawab Atas Kebocoran Data

Partai Demokrat Korea (DP) dan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam kasus pelanggaran data, terlepas dari apakah kelalaian dapat dibuktikan atau tidak.



Pada Rabu (04/02), Partai Demokrat yang berkuasa dan Komisi Perlindungan Informasi Pribadi sepakat untuk merevisi peraturan yang ada dan menghapus persyaratan untuk membuktikan niat jahat atau kelalaian dari pihak perusahaan sebelum perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian.



Seorang pejabat negara mengatakan bahwa bisnis hanya akan dibebaskan dari tanggung jawab dalam keadaan yang sangat terbatas jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi data pengguna.



Perusahaan akan menghadapi sanksi jika mereka gagal bekerja sama dalam investigasi pelanggaran data atau mematuhi perintah korektif dari pemerintah.



Untuk mencegah penyalahgunaan data dari kejahatan siber, ketentuan baru juga akan dimasukan dalam Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi untuk memungkinkan pemberian sanksi terhadap mereka yang membeli, memberikan, atau menyebarluaskan informasi pribadi meskipun menyadari bahwa itu adalah data yang bocor.