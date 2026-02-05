Korsel-AS Bahas Progres Pembangunan Kapal Selam dan Pemrosesan Ulang Nuklir

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun bersama Menteri Energi AS, Chris Wright menyepakati perlunya kemajuan konkret dalam kerja sama pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, pengayaan uranium, serta pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam pertemuan di Washington D.C. pada Rabu (04/02), kedua menteri itu membahas pelaksanaan joint fact sheet hasil KTT Korea Selatan dan AS serta langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama di bidang energi nuklir.Kedua pihak juga sepakat mendorong pembahasan intensif di tingkat kerja terkait kerja sama pengayaan dan pemrosesan ulang serta kerja sama kapal selam bertenaga nuklir.Menteri Cho menyampaikan harapannya bahwa perluasan kerja sama ini akan semakin memperkuat kemitraan strategis, serta meminta perhatian dan dukungan dari pihak AS.Menanggapi hal tersebut, Menteri Wright menyatakan komitmennya untuk bekerja sama secara aktif guna mewujudkan hasil yang konkret.Kedua pihak juga menilai bahwa kerja sama antara perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir dari kedua negara saat ini berlangsung aktif, dan sepakat untuk menjaga komunikasi serta kerja sama yang erat agar kolaborasi nuklir sektor swasta, termasuk ekspansi bersama ke negara ketiga, dapat terus ditingkatkan.Namun, di tengah situasi di mana Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengisyaratkan kemungkinan kenaikan tarif terhadap Korea Selatan, muncul pandangan bahwa kerja sama Korea Selatan dan AS di bidang energi nuklir dan kapal selam bertenaga nuklir secara implisit berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan kesepakatan bilateral mengenai tarif dan investasi ke AS.