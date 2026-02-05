Parpol Tinjau UU Khusus Investasi di AS dalam Satu Bulan

Photo : KBS News

Partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan telah menyepakati pembentukan komite khusus untuk meninjau dan mempercepat proses penanganan UU Khusus Investasi di Amerika Serikat dalam waktu satu bulan.Terhitung mulai 9 Februari, 16 anggota parlemen dari berbagai komite tetap akan terlibat dalam peninjauan dan memproses undang-undang tersebut.Rancangan UU Khusus yang telah diajukan sejak akhir tahun lalu mencakup pembentukan badan usaha untuk mengelola dana investasi ke AS yaitu 350 miliar dolar AS di bawah pengawasan dan inspeksi Majelis Nasional.Partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang sebelumnya mengulur pembahasan UU khusus, kini mulai melunak.Ketua Fraksi PPP, Song Eon-seok menilai bahwa pengesahan undang-undang sangat mendesak demi kepentingan nasional karena adanya pesan dari Presiden Trump mengenai kenaikan tarif bagi perusahaan-perusahaan.Namun demikian, partai oposisi memprediksi akan ada verifikasi yang ketat karena tuntutan ratifikasi sebelumnya bertujuan untuk memeriksa rincian kesepakatan dan anggaran secara spesifik.Komite khusus sedang menyelaraskan jadwal sesi tanya jawab dengan pemerintah mengenai isu-isu terkait sebelum libur Tahun Baru Imlek.Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Goo Yun-cheol di Majelis Nasional menyampaikan bahwa pengesahan UU khusus tersebut tidak serta-merta membatalkan rencana kenaikan tarif kembali serta menjelaskan bahwa negosiasi dengan AS tidak akan berjalan dengan mudah.