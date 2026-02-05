Kesepakatan UU Khusus Investasi AS Penting untuk Penetapan Tarif AS

Photo : YONHAP News

Kepala Negosiator Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyatakan bahwa kesepakatan Majelis Nasional untuk membentuk komite khusus dan memproses UU Khusus Investasi di Amerika Serikat dalam waktu satu bulan akan membantu mencegah kenaikan tarif oleh Amerika Serikat.Yeo pulang ke Korea Selatan pada Kamis (05/02) setelah mengunjungi AS untuk menanggapi ancaman kenaikan tarif terhadap Korea Selatan, yang dilontarkan oleh Presiden Donald Trump.Selama kunjungannya yang dimulai sejak tanggal 29 bulan lalu, ia berfokus untuk menghilangkan kesalahpahaman terkait niat pemerintah Korea Selatan dalam memenuhi komitmen investasi di AS melalui berbagai diskusi dengan Perwakilan Dagang AS (USTR), Kongres, dan lembaga pemikir.Menurut Yeo, meskipun tidak sempat bertemu dengan Kepala USTR, Jamieson Greer karena ketidakcocokan jadwal, pihaknya telah melakukan kontak tatap muka sebanyak lima kali dalam tiga minggu terakhir, dan juga akan melanjutkan konsultasi dengan USTR pada minggu depan.Yeo mengatakan kesepakatan parlemen dalam UU Khusus Investasi di AS akan membantu penetapan tarif karena hal tersebut jadi alasan utama AS menaikkan tarif.Terkait publikasi tarif di lembaran negara AS, dia mengungkapkan bahwa hal yang paling krusial adalah apakah kenaikan tarif akan segera diberlakukan saat diumumkan dalam lembaran negara, atau akan ada masa tenggang sekitar satu hingga dua bulan.Yeo menambahkan bahwa masih ada waktu untuk bernegosiasi sehingga pemerintah akan terus melakukan konsultasi erat dengan pihak AS dan berupaya maksimal agar hasilnya menguntungkan kepentingan Korea Selatan.