Kepolisian Korsel Adakan Pertemuan Operasi Kerja Sama Internasional Kedua

Photo : YONHAP News

Kepolisian Korea Selatan akan mengadakan pertemuan operasi kerja sama internasional kedua di Seoul pada 5-6 Februari untuk mencegah penipuan transnasional dan perdagangan manusia.Operasi tersebut diberi nama "Breaking Chains". Pertemuan yang dipimpin oleh Korea Selatan itu diikuti oleh lima organisasi internasional, termasuk Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), serta 22 negara seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Kamboja.Para peserta diperkirakan akan memfokuskan pembahasan pada langkah-langkah untuk menangkal organisasi kejahatan yang menghindari proses hukum karena beroperasi di negara lain atau merestrukturisasi organisasi untuk bisa meneruskan tindakan kejahatan.Selain itu, kepolisian Korea Selatan akan mengusulkan cara-cara pengelolaan perbatasan serta model kerja sama internasional yang lebih konkret agar organisasi kejahatan dapat dideteksi dan dicegah sebelum berpindah ke negara lain.Kepolisian Korea Selatan telah bekerja sama dengan Interpol, Vietnam, dan Kamboja untuk bertukar informasi mengenai pergerakan penjahat dan pengelolaan imigrasi.Sebanyak 13 negara peserta pertemuan berbagi 80 petunjuk penelusuran utama terkait 45 kasus kejahatan penipuan, untuk mengoordinasikan kerja sama dalam operasi gabungan dan penyelamatan korban.Pada pertemuan pertama yang digelar pada November tahun lalu, informasi mengenai 75 petunjuk penelusuran terkait 126 kasus penipuan telah disebarkan.Dengan kerja sama tersebut, kepolisian kepolisian Korea Selatan berhasil menangkap pimpinan utama warga negara China dari sebuah organisasi kriminal di Thailand, yang terlibat dalam kasus penyiksaan dan pembunuhan seorang mahasiswa Korea Selatan pada bulan lalu.