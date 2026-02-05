Pemerintah Seoul Siapkan Transportasi dan Layanan Medis saat Imlek

Photo : YONHAP News

Pemerintah Kota Seoul telah menyusun Rencana Komprehensif Tahun Baru Imlek yang mencakup bidang medis, kesejahteraan rakyat, dan transportasi untuk memastikan warga dapat menikmati hari raya dengan aman dan nyaman.Untuk meminimalkan kekosongan layanan medis, institusi medis darurat di seluruh kota serta rumah sakit dan pusat darurat khusus anak akan tetap dioperasikan selama 24 jam.Selain itu, informasi mengenai rumah sakit dan apotek yang buka selama liburan hari raya pun akan disediakan melalui portal medis darurat.Dalam aspek stabilitas kesejahteraan rakyat, pemerintah akan terus menyediakan layanan makan gratis bagi lansia dan anak-anak dari golongan rentan, serta melakukan pengawasan ketat terhadap rumah tangga yang berisiko terisolasi melalui pemantauan penggunaan listrik dan telekomunikasi.Sementara itu, Pemerintah Seoul akan menerbitkan voucher khusus hari raya senilai 400 miliar won untuk meringankan beban belanja masyarakat.Pemerintah Seoul akan memeriksa label asal produk pertanian dan perikanan di pasar tradisional demi menjamin keamanan pangan.Di bidang transportasi, jam operasional terakhir kereta bawah tanah dan bus kota akan diperpanjang pada hari raya Imlek dan hari berikutnya untuk kenyamanan pemudik.Selain itu, frekuensi bus ekspres dan bus antarkota dari Seoul akan ditingkatkan sekitar 20% dari biasanya untuk memenuhi lonjakan permintaan perjalanan.Seluruh informasi terkait dapat diakses secara terpadu melalui situs web resmi dan media sosial Pemerintah Kota Seoul.