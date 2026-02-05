Penangguhan Pajak Berakhir, Presiden Lee Ingatkan Rumah Bukan untuk Investasi

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengingatkan agar warga tidak membeli rumah dengan harga tinggi sebagai investasi, apalagi penangguhan pajak pemilik banyak rumah akan berakhir.Presiden menyampaikan hal tersebut di media sosial pada Kamis (05/02). Lee menegaskan keringanan pajak bagi investor properti akan berakhir sesuai jadwal, sehingga pemilik diminta bergegas menjual properti mereka, sementara pembeli beralih untuk mengonsentrasikan aset mereka pada satu properti premium.Lee mengatakan bahwa beralih ke satu properti premium tidak akan menguntungkan kecuali pembelian tersebut untuk tujuan tempat tinggal.Pada 23 Januari, Lee juga menyoroti bahwa memberikan pengurangan pajak berdasarkan kepemilikan jangka panjang tampaknya tidak masuk akal, tidak hanya bagi pemilik banyak rumah tetapi juga bagi pemilik rumah tunggal jika properti tersebut dimiliki untuk tujuan investasi atau spekulatif.Dia menambahkan bahwa penangguhan tersebut menghambat penjual untuk masuk ke pasar dan secara efektif mendorong spekulasi.