Pertumbuhan Ekonomi Korsel Diproyeksikan Berkisar 2%

Photo : YONHAP News

Sejumlah bank investasi utama sedang menaikkan proyeksi tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Korea Selatan untuk tahun ini.Penilaian dominan menunjukkan bahwa kinerja ekspor semikonduktor yang melampaui ekspektasi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.Berdasarkan data dari Pusat Keuangan Internasional pada Kamis (05/02), rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dari delapan bank investasi utama tercatat sebesar 2,1% pada akhir Januari.Angka itu mengalami kenaikan 0,1% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,0%, serta lebih tinggi daripada proyeksi Bank Sentral Korea 1,8%, maupun target pemerintah 2,0%.Pada bulan lalu, Citi menaikkan proyeksi pertumbuhan dari 2,2% menjadi 2,4%, sementara UBS menaikkan proyeksinya dari 2,0% menjadi 2,2%. Sebaliknya, Goldman Sachs menurunkan perkiraannya dari 1,9% menjadi 1,8%.Sementara itu, Barclays mempertahankan proyeksi sebesar 2,1%, Bank of America 1,9%, JPMorgan 2,0%, HSBC 1,8%, dan Nomura 2,3%.Di antara lembaga-lembaga tersebut, Citi menarik perhatian dengan menaikkan proyeksi rasio transaksi berjalan terhadap PDB tahun ini dari 7,1% menjadi 9,4%.Dalam laporan terbarunya, Citi memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan ekspor semikonduktor dalam basis dolar akan melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 22% pada tahun lalu menjadi 54% pada tahun ini.Sementara itu, rata-rata proyeksi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Korea Selatan dari delapan bank investasi tersebut juga naik sebesar 0,1%, dari 1,9% pada akhir Desember tahun lalu menjadi 2,0% pada akhir Januari tahun ini.Hal ini merupakan dampak dari langkah Citi dan UBS yang masing-masing menaikkan proyeksi inflasi mereka.