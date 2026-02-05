Pemerintah Mengalokasikan 464,5 Miliar Won Untuk Pengembangan Industri Otomotif

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya akan mengalokasikan 464,5 miliar won, atau sekitar 317 juta dolar AS, untuk proyek riset dan pengembangan serta infrastruktur di industri otomotif tahun ini.Kementerian tersebut mengatakan akan menerbitkan pengumuman pembukaan tender proyek infrastruktur sektor otomotif dengan kecerdasan buatan (AI) dan swakemudi pada Jumat (06/02).Dari 382,7 miliar won yang akan diinvestasikan untuk riset dan pengembangan swakemudi dan teknologi kendaraan listrik dan hidrogen, 104,4 miliar won akan dialokasikan untuk 44 proyek baru.Sebanyak 49,5 miliar won akan dialokasikan untuk 14 proyek dalam bidang pengemudian otonom sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat komersialisasi kendaraan berbasis AI yang dipimpin oleh badan kerja sama pemerintah-swasta yang diluncurkan tahun lalu.Sebanyak 54,8 miliar won telah dialokasikan untuk 30 inisiatif terkait pengembangan teknologi inti yang diterapkan pada kendaraan listrik (EV) dan kendaraan bertenaga hidrogen.