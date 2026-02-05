Pemerintah Korsel Keluarkan Rencana Komprehensif Rantai Pasok Logam Tanah Jarang

Photo : YONHAP News

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, hari Kamis (05/02) mengumumkan Rencana Komprehensif Rantai Pasok Logam Tanah Jarang yang mencakup seluruh siklus industri, mulai dari pengembangan sumber daya, pemisahan dan pemurnian, produksi barang jadi, hingga daur ulang.Kebijakan ini merupakan langkah pertama pemerintah sejak pembentukan Kantor Keamanan Sumber Daya Industri di Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada akhir Desember tahun lalu.Untuk meminimalkan risiko gangguan pasokan jangka pendek, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan China dan juga menetapkan 17 jenis logam tanah jarang sebagai mineral strategis.Pemerintah juga akan meningkatkan akurasi pengelolaan pasokan melalui pembentukan dan perincian kode ekspor-impor khusus.Selain itu, dukungan publik terhadap proyek pengembangan sumber daya di luar negeri akan diperluas, serta peran Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation akan diperkuat dengan pemberian fungsi pengelolaan proyek secara terpadu.Bersamaan dengan itu, pemerintah akan mendorong penguatan basis produksi domestik melalui subsidi investasi fasilitas produksi, pengembangan ekosistem daur ulang, penyusunan peta jalan penelitian dan pengembangan (R&D) termasuk substitusi dan pengurangan penggunaan logam tanah jarang, serta pembentukan dana khusus R&D.Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan swasta serta penerapan kebijakan yang konsisten untuk membangun rantai pasok tanah jarang yang stabil.