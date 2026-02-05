Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Presiden Lee Minta Lembaga Publik Segera Dipindahkan ke Daerah

Write: 2026-02-05 15:53:55Update: 2026-02-05 16:00:55

Presiden Lee Minta Lembaga Publik Segera Dipindahkan ke Daerah

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyatakan bahwa harus ada lembaga daerah yang mengatur kebijakan seluruh aspek administrasi negara, termasuk bidang fiskal, perpajakan, keuangan, dan pengadaan. 

Dalam rapat kepala penasihat di Cheong Wa Dae pada Kamis (05/02), Presiden Lee menekankan perlu pemanfaatan ruang nasional yang seimbang untuk pertumbuhan ekonomi.

Lee menyampaikan dukungan yang lebih kuat dibutuhkan untuk wilayah yang jauh dari ibu kota.

Presiden juga menginstruksikan agar persiapan relokasi lembaga publik dan infrastruktur transportasi segera dipercepat untuk mewujudkan transisi besar menuju pertumbuhan yang dipimpin oleh daerah.

Selain itu, presiden menyebutkan perlunya penyediaan insentif yang luar biasa bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem keberpihakan terhadap daerah dalam pengadaan negara, dan meminta pemberian nilai tambah bagi produk daerah dalam proses tender, atau memprioritaskan penggunaan produk daerah apabila persyaratan lainnya setara.
