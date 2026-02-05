Gedung Putih: Belum Ada Jadwal untuk Kenaikan Tarif Korea Selatan

Photo : Reuters / Yonhap

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa dia tidak memiliki jadwal spesifik mengenai Presiden AS Donald Trump yang akan mengumumkan tarif terhadap Korea Selatan.Hal tersebut disampaikan Leavitt pada Kamis (05/02) saat konferensi pers di Gedung Putih ketika ditanya kapan pemerintahan Trump akan menaikkan tarif atas produk Korea Selatan dari 15 persen menjadi 25 persen.Juru bicara tersebut menjawab bahwa dia tidak memiliki jadwal, tetapi tim perdagangan di Gedung Putih akan memberikan jawaban dengan cepat dan dengan waktu yang tepat.Trump telah memposting di Truth Social pada 26 Januari bahwa ia akan mengembalikan tarif atas produk Korea Selatan ke tingkat sebelum perjanjian perdagangan sebesar 25 persen, dengan alasan kegagalan Majelis Nasional Korea Selatan untuk mengesahkan undang-undang khusus yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bilateral.Setelah peringatan tersebut, Menteri Industri Kim Jung-kwan dan Menteri Perdagangan Yeo Han-koo langsung berkunjung ke AS untuk berdiskusi dengan pejabat tinggi AS. Sementara Menteri Luar Negeri Cho Hyun juga berada di Washington untuk meyakinkan Washington agar menarik kembali kenaikan tarif yang direncanakan.Meski sudah berupaya, Seoul belum berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan.