Kongres AS Panggil CEO Coupang Korea ke Rapat Dengar Pendapat

Photo : YONHAP News

Kongres Amerika Serikat mengirim surat panggilan pengadilan (subpoena) kepada Pelaksana Tugas CEO Coupang Korea, Harold Rogers, untuk memberikan kesaksian dalam rapat dengar pendapat Kongres AS.Kantor pusat Coupang di AS menyatakan akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan Kongres AS.Dalam surat dan subpoena yang dikirimkan pada Kamis (05/02), Ketua Komite Kehakiman DPR AS dari Partai Republik Jim Jordan dan Ketua Subkomite Reformasi Regulasi dan Antimonopoli Scott Fitzgerald, meminta agar yang bersangkutan hadir dan memberikan kesaksian dalam sidang Komite Kehakiman DPR AS yang dijadwalkan pada 23 Februari.Mereka juga meminta agar seluruh catatan komunikasi dengan Kantor Kepresidenan Korea Selatan, pemerintah, serta parlemen Korea diserahkan.Kesaksian dihadapan kongres dibutuhkan dengan alasan lembaga-lembaga pemerintah Korea Selatan, termasuk Komisi Perdagangan Adil (KFTC), dinilai memperketat regulasi secara diskriminatif dengan menargetkan perusahaan teknologi AS, bahkan hingga mengancam sanksi pidana terhadap warga negara Amerika.Komite tersebut, dengan mengutip pernyataan Coupang, menyebut bahwa kasus kebocoran data Coupang itu hanya menyangkut penyimpanan sementara data terbatas milik sekitar 3.000 pelanggan yang sudah ditarik kembali.Meski demikian, pemerintah Korea Selatan disebut mengerahkan sekitar 400 penyelidik dari 11 lembaga, menggelar 150 pertemuan tatap muka dan 200 wawancara, serta meminta penyerahan lebih dari 1.100 dokumen.Komite juga menyoroti bahwa meskipun Coupang telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Nasional Korea untuk segera memulihkan data dan sudah mencapai kesepakatan kompensasi dengan pengguna, pemerintah Korea Selatan tetap menuntut langkah-langkah yang bersifat menghukum.