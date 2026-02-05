Menlu Korsel dan AS Bahas Upaya Percepatan Kesepakatan Perdagangan

Photo : Foreign Ministry / Yonhap

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menjelaskan bahwa Korea Selatan tidak dengan sengaja menunda pembahasan RUU Khusus Investasi ke AS, yang disebut sebagai pemicu AS kembali menaikan tarif untuk Korea Selatan.Menteri Cho menjelaskan hal tersebut saat bertemu Menteri Luar Negeri AS sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Marco Rubio, pada 3 Februari lalu.Hal tersebut disampaikan Cho kepada media di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington D.C. pada Kamis (05/02).Ia menambahkan bahwa Menteri Rubio menegaskan isu perdagangan dan investasi bukan berada dalam lingkup tugasnya.Meski demikian, Rubio menilai perlunya komunikasi yang lebih erat antar-otoritas diplomatik guna mengelola situasi dengan baik dan mencegah meluasnya sentimen negatif akibat keterlambatan pelaksanaan kesepakatan perdagangan Korea Selatan ke hubungan bilateral secara keseluruhan.Menteri Cho menyampaikan upaya pemerintah Korea Selatan dan perkembangan internal terkait percepatan pelaksanaan kesepakatan dagang Korea Selatan dan AS.