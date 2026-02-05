Dongwon Metal Kembali Berinvestasi di Georgia Pasca Penahanan Warga Korea

Photo : YONHAP News

Produsen suku cadang otomotif Dongwon Metal akan berinvestasi 30 juta dolar AS untuk membangun pabrik produksi di negara bagian Georgia, Amerika Serikat.Menurut kantor gubernur negara bagian Georgia pada Kamis (05/02), perusahaan tersebut akan mendirikan pabrik baru di Swainsboro, Emanuel County, di wilayah timur Georgia, dan berencana merekrut sekitar 200 pekerja.Pabrik ini diperkirakan akan menjadi fasilitas produksi kedua Dongwon Metal di Georgia, menyusul pabrik Hogansville yang didirikan pada 2007 di dekat pabrik Kia di wilayah tersebut.Investasi Dongwon Metal ini tercatat sebagai investasi baru setelah insiden penahanan sekitar 300 warga Korea Selatan pada September tahun lalu.Gubernur Georgia, Brian Kemp, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik investasi industri otomotif di Georgia yang dinilai memberikan peluang dan lapangan kerja baru bagi warga.