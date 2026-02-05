Korsel Isyaratkan Kemungkinan Kemajuan Hubungan dengan Korea Utara

Photo : KBS News

Pejabat Senior Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa beberapa hari kedepan, kemungkinan ada perkembangan baru terkait Korea Utara.Pada Kamis (05/02), pejabat tersebut menyampaikan kepada wartawan Korea Selatan di Washington bahwa ada progres yang bersifat terbatas yang bisa diartikan sebagai titik awal perbaikan hubungan dengan Pyongyang.Sementara terkait dengan prospek dialog Korea Utara dan Amerika Serikat, pejabat tersebut mengatakan bahwa Pyongyang masih tegas menolak dialog, sehingga situasinya perlu terus dicermati.Menurut pejabat tersebut, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menyampaikan pengarahan kepada Menlu Cho Hyun mengenai rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke China pada April, dalam pertemuan bilateral mereka awal pekan ini.Cho dilaporkan memaparkan kepada Rubio bahwa Seoul tengah berupaya membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan bertepatan dengan kunjungan Trump ke China, serta meminta kerja sama dari pihak Washington.Di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington, Cho juga menyampaikan bahwa ia dan Rubio saling berbagi penilaian mengenai situasi di Semenanjung Korea serta membahas langkah-langkah untuk membuka peluang dialog dengan Korea Utara.